اتصالات هاتفية لشكري برئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الدعم السريع

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين، اليوم الخميس 4 مايو الجاري، مع كل من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، والفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، لبحث تطورات الوضع في السودان، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، وإنهاء الأزمة الراهنة.

قلق مصري بسبب الأوضاع في السودان

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بحسب صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن وزير الخارجية أكد في اتصالاته مع الجانبين قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء، وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة، مناشداً بالوقف الفوري لإطلاق النار، حفاظاً على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.

حزن الشعب المصري على ما يحدث في السودان

وأكد وزير الخارجية، خلال اتصالاته، على أن مصر لن تألو جهداً في الوقوف إلى جوار السودان في هذه المحنة الخطيرة وغير المسبوقة، وأن الشعب المصري يعتصر ألماً لما يلاقيه الشعب السوداني من معاناة، نتيجة الاقتتال الدائر، الأمر الذي يقتضي ضرورة التزام جميع الأطراف بالهدنة لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لمستحقيها وتوفير الحماية للمدنيين.

موقف مصر الداعم للسودان

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكري أعاد التأكيد، خلال الاتصال، على موقف مصر الثابت الداعي لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها مصر حالياً ترتكز على تلك المحددات، وتستهدف مساعدة السودان في الخروج من محنته، وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار.