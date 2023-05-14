«اتصالات النواب»: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حقق زيادة 31% في الإيرادات

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنَّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حقق طفرة كبيرة في قطاع الاتصالات.

وأشار «بدوي»، إلى أنَّ نتائج اعمال الجهاز عن العام المالي 2021-2022 أسفرت عن تحقيق اجمالي إيرادات بلغ 8.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن المستهدف البالغ 6.65 مليار وبمعدل تطور 18% عن المحقق في العام السابق 2020-2021 والبالغ 7.35 مليار نتج عنها فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ 5.8 مليار بنسبة زيادة 38% من المستهدف البالغ 4.2 مليار وبمعدل تطور 24% من فائض العام السابق 2020-2021 والبالغ 4.7 مليار (بلغت حصة الخزانة العامة منه 3.5 مليار).

ولفت رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أنَّ الجهاز أسهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة بنحو 5.2 مليار جنيه في العام المالي المنقضي بزيادة 38.5% عن المستهدف تحقيقه.

وشدد النائب على أنَّ الجهاز ينفق 3 مليارات جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة، وتشمل برنامج «حياة كريمة»، فضلا عن نشر الخدمات على الطرق وفي المناطق النائية وتمثلت في إنشاء وتأجير أبراج اتصالات لاسلكية تشاركية في 491 قرية ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة، وتوصيل 10.390 خط فيبر بتكلفة تقديرية 30 ميلون جينه في محافظات شمال سيناء والقليوبية والفيوم ومطروح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، والمخصص لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتم استعراض المؤشرات والنتائج التي حققها الجهاز في الحساب الختامي عن العام المالي 202-2022، إضافة إلى الإيرادات التي حققها الجهاز في المصروفات العامة.