«تقديم 5141 خدمة طبية».. جهود «الهلال الأحمر» في معبري «أرقين وقسطل»

خدمات عدة وفرتها جمعية «الهلال الأحمر المصري»، في معبري أرقين وقسطل البري، لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين حال الوصول إلى المعبر، وتقديم الخدمات الأساسية ومساعدتهم على استكمال رحلاتهم، حتى الوصول لمنازلهم، وذلك في إطار حملة «دعم سلامة أولادنا بالسودان»، التي أطلقتها الجمعية منذ بداية الأوضاع الراهنة في السودان.

توفير 374 مكالمة محلية ودولية و9 حالات تقصي

ونشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل الخدمات المتاحة للمصريين في السودان، خلال معبر أرقين على الحدود المصرية السودانية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، جهود «الهلال الأحمر» عبر معبري «أرقين» و«قسطل»، وفقا لتقرير صادر عن جمعية الهلال الأحمر، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

جهود «الهلال الأحمر» عبر معبري «أرقين» و«قسطل»

- تقديم 142056 وجبات جافة وحقائب نظافة.

- 588 تسهيل إجراءات سفر.

- توفير 374 مكالمة محلية ودولية.

- تقديم 5141 خدمة طبية.

- تقديم 2825 حالة دعم نفسي.

- تقديم 9 حالات تقصي.

وجدير بالذكر أن جمعية الهلال الأحمر المصري، تحرص على نشر العديد من النصائح للمصريين في السودان، عبر «فيسبوك»، أبرزها يجب البقاء بعيدا عن النوافذ والأبواب، والأفضل البقاء في أبعد غرفة عن الشارع، أنه في حال سماع أصوات إطلاق نار أو دوي انفجارات في مكان قريب، ، فضلاً عن عدم محاولة استراق النظر للخارج، لمنع تناثر زجاج النوافذ بالداخل.