تقديم 33262 وجبة.. جهود «الهلال الأحمر» عبر معبري «أرقين» و«قسطل»

أتاحت جمعية الهلال الأحمر المصري، فريق لها في معبري أرقين وقسطل البري، لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين حال الوصول إلى المعبر، وتقديم الخدمات الأساسية ومساعدتهم على استكمال رحلاتهم، حتى الوصول لمنازلهم، وذلك في إطار حملة «دعم سلامة أولادنا بالسودان»، التي أطلقتها الجمعية منذ بداية الأوضاع الراهنة في السودان.

كما حرصت جمعية الهلال الأحمر المصري، على نشر العديد من النصائح للمصريين في السودان، عبر «فيسبوك»، أبرزها أنه في حال سماع أصوات إطلاق نار أو دوي انفجارات في مكان قريب، يجب البقاء بعيدا عن النوافذ والأبواب، والأفضل البقاء في أبعد غرفة عن الشارع، فضلاً عن عدم محاولة استراق النظر للخارج، لمنع تناثر زجاج النوافذ بالداخل.

تقديم 33262 وجبات جافة وحقائب نظافة

ونشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل الخدمات المتاحة للمصريين في السودان، خلال معبر أرقين على الحدود المصرية السودانية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، جهود «الهلال الأحمر» عبر معبري «أرقين» و«قسطل»، وفقا لتقرير صادر عن جمعية الهلال الأحمر، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

جهود «الهلال الأحمر» عبر معبري «أرقين» و«قسطل»

- تقديم 33262 وجبات جافة وحقائب نظافة.

- 447 تسهيل إجراءات سفر.

- توفير 355 مكالمة محلية ودولية.

- تقديم 905 حالة دعم نفسي.

- تقديم 9 حالات تقصي.

- تقديم 1061 خدمة طبية.