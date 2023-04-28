موفد القاهرة الإخبارية بمعبر أرقين: فرق الهلال الأحمر المصري يقدم عملا بطوليا

قال أحمد أبوزيد، موفد قناة «القاهرة الإخبارية» بمعبر أرقين، إن فرق الهلال الأحمر المصري تقدم عملًا استثنائيًا وبطوليًا، مؤكدًا أن معبر أرقين يستقبل القادمين من السودان على مدار الساعة.

وأضاف موفد «القاهرة الإخبارية» أن فرق الهلال الأحمر تقدم كل سبل الدعم سواء للمصريين أو الجنسيات المختلفة القادمين من السودان، متابعًا: «هنا في معبر أرقين تجد كل أشكال الدعم».

وتابع موفد القاهرة الإخبارية: «هناك خيمتان كبيرتان تضم مواد إعاشة ومواد إغاثية بالإضافة لبعض مستلزمات الأطفال من حليب وغيره، تم تدشينهما من جانب فرق الهلال الأحمر المصري، وقد نشاهد خيمة ثالثة سيتم نصبها لمساعدة القادمين من السودان».

وأشار إلى أن إحدى السيدات السودانيات، اشتكت من فقدانها حليب طفلها خلال الرحلة الشاقة، فتم الإستجابة لها، لافتا إلى أن كل وسائل الإعاشة والمواد الغذائية والطبية والأدوية متوافرة في معبر أرقين.