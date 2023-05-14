«زراعة الوادي الجديد» تكشف إجمالي موسم حصاد القمح بشرق العوينات

تسيطر فرحة على مزارعي مصر بموسم حصاد القمح وإنتاج كميات كبيرة منه وخاصة في مشروع شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح والذي تتجاوز مساحته 190 ألف فدان، حيث شهد اليوم الأحد الرئيس عبد الفتاح السيسي حصاد محصول القمح بمنطقة شرق العوينات التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية حجم المساحات المزروعة بالقمح وموسم حصاد القمح بمنطقة شرق العوينات في الوادي الجديد وحجم توريد حصاد القمح بشرق العوينات.

ملامح خريطة مصر الزراعية بدأت من شرق العوينات

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن ملامح خريطة مصر الزراعية بدأت في التشكيل وخاصة مع موسم حصاد القمح بمنطقة شرق العوينات في الوادي الجديد لعام 2023، التي تعد ثاني أضخم منطقة زراعية في مصر وذلك عقب زراعة 190 ألف فدان من القمح.

وأضاف أن منطقة شرق العوينات تحتل المركز الأول بمصر في زراعة القمح بمساحة إجمالية 190ألف فدان، كما تحقق إنتاجية محصول القمح في أراضي المشروع متوسط عام 18 أردب للفدان، وتعتمد زراعة القمح على الأصناف المحلية من المحصول، ويتميز القمح في شرق العوينات بالجودة وانخفاض معدلات الرطوبة به، القمح في شرق العوينات يعتمد على الأصناف الأكثر تحملاً للجفاف والظروف البيئية غير المواتية.

توريد حصاد القمح

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن إجمالي التوريد بلغ 194036.435 طن حتى الآن، مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية، ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد وذلك لسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين، حيث أن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوى المحافظة بلغت 436505 فدان بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضي، يتركز أغلبها في منطقة شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان.