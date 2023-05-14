الرئيس السيسي يشهد فيلما وثائقيا عن البنية الأساسية لمشروع توشكى

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا وثائقيًا عن البنية الأساسية لمشروع توشكى، وذلك، خلال بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس، نقلته قناة «إكسترا نيوز».

ووفقًا لما جاء في الفيلم، فإنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدَر توجيهاته بضرورة العمل في توشكى وتقييم الوضع ومعرفة أسباب تعثر المشروع الذي انطلق في عام 1997 للعمل على حل المشكلات والاستفادة منه.

في البداية، كانت هناك الكثير من التحديات مثل الكثبان الرملية والأرض الصخرية وضرورة توفير مياه الري في عمق الصحراء دون التأثير على حصتنا في مياه نهر النيل، إضافة إلى الحاجة لتمويل ضخم من أجل توفير بنية تحتية عملاقة.

وكي تُزرع الصحراء كان لابد من تسوية الأرض وتوفير بنية تحتية وإنشاء محطات كهرباء وتجهيز محطات لضخ المياه إلى أجهزة الري المحوري والتي تعد من أفضل طرق الري المميكن، وتساعد على التوفير في استهلاك المياه.

ولأنَّه لا توجد في القاموس المصري كلمة مستحيل، فقد انطلقت في يوليو 2020 مهمة إعادة إحياء مشروع توشكى عن طريق تحالف 162 شركة وطنية والآلاف من المهندسين والفنيين والعمال والمعدات والآلات.

احتاج المشروع، إلى توصيل المياه القادمة من بحيرة ناصر مرورا بقناة الشيخ زايد إلى دليلين ينقلا المياه لأفرع رئيسية هي 1 و2 و3 و4 بإجمالي أطوال 385 كيلومترًا بالإضافة إلى رفع منسوب المياه إلى مستوى الأرض بارتفاع 32 مترًا من خلال محطات رفع عملاق وأحواض للطرد.

وتم استخدام كميات كبيرة من المفرقعات لتفجير عائق صخري بطول 9 كيلومترًا، كان يمنع وصول المياه إلى 300 ألف فدان، وبعد التغلب عليه بدأت مرحلة إقامة ومد شبكة الكهرباء الداخلية، فتمّ إقامة 12350 برجًا هوائيًا مع شبكات كهرباء بطول 4923 كيلومترًا، بالإضافة إلى 23 موزع جهد متوسط و234 غرفة تحكم كهرباء وتحكم ومبنى إداري و660 كشك من أكشاك محولات التوزيع وتركيب 78 ألف عمود كهرباء.