الرئيس السيسي يسأل وزير الزراعة: «عندكم مشكلة في صادرات البطاطس؟»

قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح زراعة الأراضي الصحراوية، إنّ زراعة التقاوى أول خطوة في مشروع مصنع البطاطس بشرق العوينات، ويمكن حصد 300 فدان في اليوم الواحد.

وأضاف توفيق، خلال الجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي في عدد من المشروعات بشرق العوينات: «لا نحتاج إلى التعاقد على معدات أخرى، لدينا معدات الزراعة والحصاد، وبدأنا تجارب على محاصيل الزيت، زرعنا كانولا ونجحت جدا، وزرعنا فول الصويا ونجربه، وزرعنا عباد الشمس ونجربه».

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح زراعة الأراضي الصحراوية: «في وجه بحري نجرب أكثر من مرة للحصول على التوقيت المناسب قبل التوسع في الزراعة، ونستهدف زراعة المساحات المنزرعة من عباد الشمس».

وسأل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء توفيق، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: «بالنسبة لتصدير البطاطس، عندكم مشكلة؟»، ورد وزير الزراعة: «لا أبدا، لأول مرة نصل إلى 6.5 مليون طن هذا العام كإنتاج زراعي طازج، مقارنة بـ5.6 مليون طن، وإجمالي المصدر من الناتج الزراعي سواء الطازج أو المصنع يقدر بنحو 7.5 مليار دولار».

وأضاف القصير: «فيما يتعلق بالبطاطس، نزرع نحو 540 ألف فدان في العروات الثلاث، وفي السنة الماضية صدرنا نحو 870 ألف طن، والسنة التي سبقتها 650 ألف طن، واستوردنا من روسيا 270 ألف طن في العام الماضي، وفي هذا العام حصلت على 380 ألف طن، أي أنّ البطاطس هي المحصول الثاني في مصر في التصدير بعد الموالح».