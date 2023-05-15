أسعار السلع التموينية مايو 2023.. حملات على البقالين للالتزام بصرف الحصص

تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من شركات الجملة يؤكد التزام بقالي صرف السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2023، بنسبة 50% للمواطنين المستحقين للدعم التمويني، وبدء صرفها من منافذ البقالين على مستوى الجمهورية لحاملي البطاقات بداية الشهر الجاري.

أسعار السلع التموينية مايو 2023

وجاءت أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023، والتي تستمر منافذ البقالين في صرفها منذ بداية الشهر، وفقا لحصص البطاقات الجديدة التي أقرها الدكتور علي المصيلحي، والتي ضمت كيس سكر لكل فرد بحد أقصى 6 أكياس للبطاقة الواحدة، وزجاجة زيت لكل فرد بحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة التموينية.

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ ك بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيه.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.