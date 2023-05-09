الحكومة تنفي نقص السلع الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نقص السلع الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

توافر السلع الأساسية بشكل طبيعي

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، توافر السلع الأساسية بشكل طبيعي، وانتظام ضخّ كميات وفيرة منها يوميا في الأسواق كافة، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، وبقالي التموين، كما شددت على توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، ويجري شن حملات تفتيش دورية على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.

وفي سياق متصل، يتوافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، حيث يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر نحو 4 أشهر، فيما يصل الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز إلى 3.7 أشهر، إلى جانب توافر احتياطي استراتيجي آمن من المكرونة لمدة تصل إلى 7 أشهر، وتوافر مخزون استراتيجي من الزيت يكفي نحو 3.4 أشهر، إضافة إلى توافر احتياطي استراتيجي آمن من الدواجن المجمدة 7 أشهر، مع توافر احتياطي استراتيجي آمن من القمح، والذي سيرتفع بعد الموسم الحالي ليصل إلى 7 أشهر.

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