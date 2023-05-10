ما تريد معرفته عن صرف السلع التموينية الجديدة وحصة الفرد.. «س و ج»

حدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ضوابط وإجراءات صرف السلع التموينية الجديدة لحاملي بطاقات التموين وحصة الفرد في البطاقة، والتي تم تطبيقها بداية من اليوم 10 مايو بجميع منافذ بقالي التموين في مختلف المحافظات.

حصة الفرد في السلع التموينية

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية كل الأسئلة المتعلقة بصرف السلع التموينية وحصة الفرد في البطاقة، وفقا لما صدر رسميا في بيان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ببدء تطبيق الإجراءات الجديدة، كالتالي:

** ما هي حصة بطاقة التموين من الزيت؟

- يتم صرف زجاجة زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

** ما هي حصة بطاقة التموين من السكر؟

- يتم صرف 1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

** ما هي حصة بطاقة التموين من الأرز والمكرونة؟

- يتم صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كيلو أرز للبطاقة التي تضم 4 أفرادا فأكثر أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي تضم 4 أفراد فأكثر.

** ما هي السلع المسموح صرفها بباقي مبلغ الدعم المخصص للبطاقة حال توافره؟

- يتم صرف باقي مستحق الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية، مع وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراه لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدا بقيمة 5 جنيهات.

** هل يحق للمواطن صرف الدعم من أي منفذ تمويني؟

- يحق للمواطن صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظته، وباستخدام بطاقته التموينية بحد أقصى 4 مرات خلال الشهر يتردد فيها على هذه المنافذ.

** متى يتم تطبيق الضوابط الجديدة في صرف السلع التموينية؟

- بدء العمل بالضوابط الجديدة من يوم الأربعاء 10 مايو 2023، بتوجيهات للمديريات التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

** كم يبلغ عدد المستحقين من الدعم على مستوى مصر؟

- المستفيدين من الدعم يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن تصرف لهم الدولة ما يزيد عن 30 سلعة شهريا من خلال 40 ألف منفذ تمويني متنوع ما بين منافذ مشروع جمعيتي وبدالي التموين إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.