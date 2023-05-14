وفاة الفنان السوري محمد خرماشو.. وهذا موعد العزاء

رحل الفنان السوري محمد خرماشو، ظهر اليوم، عن عمر ناهز 71 عامًا، حسبما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، مطالبين الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ومن المُقرر أنّ تستقبل أسرة الفنان محمد خرماشو، العزاء في الفقيد، لمدة 3 أيام متواصلة، اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً، حتى العاشرة مساءً، داخل صالة العزاء في قرية البهلولية، فيما شيُعت الجنازة ظهر اليوم.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا، الفنان محمد خرماشو، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولكم ولأسرته خالص العزاء والصبر والسلوان».

سيرة ومسيرة محمد خرماشو

يُذكر أنّ الفنان محمد خرماشو، عُين في نقابة المهن التمثيلية عام 1985 وكان يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، اشتهر بدبلجة العديد من الأفلام الكرتونية والسينيمائية، كما شارك في دبلجة واحد من أهم وأشهر المسلسلات التركية التي تم عرضها في الوطن العربي وهو مسلسل «نور»، وقدم من خلال أحداث المسلسل صوت شخصية الجد فكري الذي كان مقربًا للكثيرين.

شارك محمد خرماشو أيضا في المسلسل الشهير «باب الحارة» في أحداث المسلسل على مدار الخمسة أجزاء التي تم إنتاجها، وقدم خلال أحداث المسلسل شخصية «أبوحسن»، ظهر في الجزأين الرابع والخامس كضيف شرف.

يعتبر مسلسل باب المراد من إخراج فهد ميري هو آخر عمل درامي ظهر فيه.