نقابة الفنانين بسوريا: دريد لحام تبرع للمتضررين من الزلزال

كشفت نقابة الفنانين في سوريا، عن دعم الفنان دريد لحام، للأهالي المتضررين من الزلزال الذي شهدته البلاد قبل أيام، وأسفر عن وقوع الآلاف من الضحايا والمصابين.

وأعلنت نقابة الفنانين في سوريا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تبرع دريد لحام، دون الإفصاح عن حجم المبلغ الذي تبرع به، قائلة: «بالتنسيق مع نقابة الفنانين، بادر الفنان القدير دريد لحام مشكوراً بالتبرع لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سورية الحبيبة».

وفد من نقابة الفنانين يزور مصابي الزلزال في مستشفى حماة الوطني

وكانت وفد من نقابة الفنانين في سوريا، في مقدمتهم النقيب الفنان محسن غازي، ونائب النقيب ورئيس المكتب القانوني، قد زار قبل أيام زيارة المصابين في مستشفى حماة الوطني، ضمن المبادرات والنشاطات التي تقوم بها النقابة، حيث حرصت النقابة على «زيارة العائلات المهجّرة بفعل الزلزال في كافة مراكز الإيواء بمدينة حماة وفي سهل الغاب، وتم تقديم ما أمكن من المساعدات العينية في أماكن الزيارة وتم إيصال جميع الشكاوى والاحتياجات الخاصة بالأخوة على أمل معالجتها بالسرعة الممكنة من قبل الجهات المختصة».