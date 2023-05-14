شركة أوروبية ناشئة تستعد لإطلاق طائرة أسرع من الصوت

رغم مرور نحو 20 سنة على انتهاء عصر الطائرات الأسرع من الصوت، إلا أن شركة «ديستينوس» الأوروبية الناشئة كشفت عن وجود طائرة لديها سرعتها أسرع من الصوت، مع الوعد بتنفيذ رحلات طيران سريعة من فرانكفورت إلى سيدني في 4 ساعات و15 دقيقة، أو من الولايات المتحدة إلى دبي في 3 ساعات و30 دقيقة فقط.

تقليل الرحلة إلى أقل من ربع مدة السفر الحالي

وتستخدم هذه الطائرة الطاقة الهيدروجية بسرعة تزيد على 5 أضعاف سرعة الصوت، وهذا يقلل زمن الرحلة إلى أقل من ربع مدة السفر الجوي التجاري الحالي، وانطلق هذا المشروع في عام 2021 في سويسرا، بحضور 120 موظفاً موزعاً بين إسبانيا وفرنسا وألمانيا.

وحقق النموذج نجاحاً عبر رحلات تجريبية، وستكون أول الرحلات التي يستخدمها الجمهور نهاية العام الجاري، وتعمل شركة إيرباص حالياً على تطوير محرك هيدروجين نفاث سيتم اختباره في عام 2026.

سبب استخدام الهيدروجين

بدورها ذكرت مديرة تطوير الأعمال لدى «ديستينوس»، مارتينا لوفكفيست، لشبكة «CNN» الأمريكية، أن الشركة تسعى لتطوير طائرة قادرة على الطيران فوق أوروبا بأسرع قدرة ممكنة، وتم التوجه لاستخدام الهيدروجين لأنه سيجعل الطائرة أخف ومقاومة أقل للهواء.

ولدى الشركة أمل بأن يوجد لديها طائرة صغيرة الحجم قادرة على حمل 25 راكباً بنهاية عام 2030، وسيتم التركيز على رجال الأعمال وسط رغبة أيضاً بدخول مجال الطيران الاقتصادي، لكن هذا يتوقف على تراجع أسعار الهيدروجين.

وحصلت الشركة على منحة قدرها 26.7 مليون يورو (29.4 مليون دولار) من الحكومة الإسبانية.