تفاصيل إطلاق مشروع صيني عملاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

تعتزم مجموعة الصين الدولية للطاقة، إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.

يأتي ذلك في ظل الاهتمام الذي توليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، التي تأتي في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة لإنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية.

الهيدروجين يوجد بالطبيعة متحد مع جزيئات أخرى

وتسعى الحكومة المصرية لتقديم التسهيلات اللازمة كافة، للإسراع بتنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء، والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات العالمية بهذا المجال.

وقالت الدكتورة منال متولي، أول استشاري لتكرير البترول والطاقة، إن الهيدروجين يستخرج من الماء الذي يتضمن الهيدروجين والأكسجين، وهو موجود أيضًا بالجو المحيط بالبشر، غير أنه دائمًا ما يكون متحد مع جزيئات أخرى، وهو ما يستوجب تحريره من هذا الاتحاد لاستخدامه بمجال الطاقة، ولكي نحرره لا بد من بذل الطاقة.

أنواع الهيدروجين

وكشفت الدكتورة منال متولي في حوار على قناة «النيل للأخبار»، أن كلمة الأخضر بالهيدروجين الأخضر تعود إلى أن الهيدروجين يوجد منه أكثر من لون؛ إذ أنه يوجد الهيدروجين الأسود والرومادي والأزرق والأصفر والأخضر، مشيدة بالجهود التي تجريها الدولة المصرية لإقامة مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة، ومن بينها المشروع الصيني.