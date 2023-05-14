محمود التهامي وطارق الدسوقي يقدمان واجب العزاء في الكاتب محمود بكري

حرص عدد كبير من الفنانين، على تقديم واجب العزاء في الكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، المقام حاليا بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وكان أول الحضور في العزاء محمد منير، الذي لم يتماسك نفسه من البكاء، كما حضر أيضا الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، والفنان طارق الدسوقي، والشاعر هشام الجخ.

وحضر عددا كبيرا من الصحفيين والإعلاميين من بينهم الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو الليثي والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، وغيرهم من الوزراء والسياسيين والشخصيات العامة.