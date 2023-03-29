أصغر منشدة بمدرسة الإنشاد الديني: محمود التهامي وطه الإسكندراني قدوتي

قالت رقية محمد، أصغر منشدة بمدرسة الإنشاد الديني، والبالغة من العمر 10 سنوات، إنها تحب الإنشاد وتنشد منذ فترة طويلة للغاية، موضحة أن والدها ووالدتها اكتشفا هذه الموهبة عندما كانت في عمر 5 سنوات، مشيرة إلى أن الأنشودة الأولى التي أدتها كانت «هل لك سر عند الله».

قبولها في مدرسة الإنشاد

وأضافت «محمد» خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أنها تقدمت لإحدى مدارس الإنشاد ونجحت في الاختبارات الخاصة بالمدرسة، ومن ثم انضمت للمدرسة وتعلمت فيها المقامات والتواشيح الدينية، لافتة إلى أن أهلها ومعلمي مدرسة الإنشاد وزملائها عندما يستمعون إلى صوتها يكونون سعداء للغاية ويشجعونها.

رقية: أتمنى يكون لي أناشيد خاصة

وتابعت، أنها تتمنى أن يكن لها أناشيد خاصة بها من كلمات وألحان، لافتة إلى أن قدوتها في مجال الإنشاد الديني الشيخ محمود التهامي والشيخ طه الإسكندراني، مضيفة أن زملائها في مدرسة الإنشاد الديني يساعدونها في ذلك الصدد من أجل تنمية وتطوير نفسها كونها تعد أصغر منشدة في المدرسة، كما أن أخوتها ووالدها والدتها يدعمونها ويشجعونها على الاستمرار والتفوق وتطوير ذاتها.