المنشدة مريم: الشيخ محمود التهامي اختبرني قبل المدرسة.. وأحب أم كلثوم

قالت المنشدة مريم عاطف، إنّها كانت تسمع الشيخ محمود التهامي منذ صغرها وأحبت الإنشاد الديني، موضحة: «أبي وأمي دعماني وقدما العون لي ولم يتأخرا عني في أي شيء».

التحاقها بمدرسة الإنشاد الديني

وأضافت عاطف، خلال حوارها المذاع على القناة الأولى: «قبل الالتحاق بالمدرسة اختبرني الشيخ محمود التهامي ومصطفى النجدي وطه الإسكندراني، تشرفت بمعرفتهم فهم رائعون وأكثر ناس لهم فضل عليّ بعد الله سبحانه وتعالى».

قدوتها الشيخ محمود التهامي

وتابعت: «كوني منشدة مع الشيخ محمود التهامي فهذا أمر رائع، أنا أعتبره قدوتي، ومنذ 6 سنوات وأنا أتدرب حتى أصل إلى مستواه، كما أحب كوكب الشرق أم كلثوم، تعلمنا لها أغنية القلب يعشق كل جميل في مدرسة الإنشاد الديني، وأطمح إلى أشياء كثيرة بالفن المصري، منها أن يقل جو المهرجانات لأنه خرّب التاريخ والحياة، وأتمنى أن أكون منشدة مميزة».