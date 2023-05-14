السيطرة على حريق داخل سكن الممرضات بمستشفى دشنا المركزي بقنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، مساء اليوم الأحد، على حريق نشب داخل سكن الممرضات بمستشفى دشنا المركزي، شمال محافظة قنا دون أي إصابات.

حريق داخل مستشفى دشنا المركزي بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل سكن الممرضات في مستشفى دشنا المركزي ومقرها فاو المؤقت بمركز دشنا.

ماس كهربائي.. سبب حريق مستشفى دشنا المركزي

انتقلت قوات الحماية المدنية في محافظة قنا إلى مقر الحريق ودفعت بسيارتين مطافئ وتبين نشوب حريق في سكن الممرضات، بسبب ماس كهربائي نجم عن شاحن هاتف تليفون، وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.