تفاصيل حريق مستشفى دشنا المركزي.. النيران التهمت غرفتي أشعة (صور)

حالة من الخوف عاشها مرضى مستشفى دشنا المركزي، على خلفية نشوب حريق وانبعاث أدخنة كثيفة دفعت المرضى للهروب إلى فناء المستشفى، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا على الحريق، وتبين أنه شبّ في غرفتي أشعة بالمستشفى.

وحسب مصدر أمني، شب الحريق في غرفتي أشعة وأسفر عن تلف جهازي تحميض أشعة وجهازي أشعة وباب خشبي بين الغرفتين وسرير حديدي.

ودفعت الحماية المدنية بقنا بـ4 سيارات إطفاء برئاسة النقيب جمال الشافعي وتحت إشراف العقيد حسين صلاح، وتمّت السيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربي بإحدى غرف التكييف ولا توجد خسائر بالأرواح.

وانتقل مسؤلو الصحة في إدارة دشنا، إلى المستشفى وجرى إعادة المرضى مرة أخرى إلى الأسرة، وتوافد فريق طبي لمتابعة المرضى وفحصهم تحسباً لوجود حالات اختناق.

وقال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة في قنا، إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بين أفراد الطاقم الطبي والمرضى، لافتا إلى أن التلفيات في غرفتي الأشعة بالكامل، وجارٍ تقديرها، مؤكداً أن جميع المرضى في أماكنهم وعاد المستشفى للعمل.

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بنشوب حريق داخل مستشفى دشنا المركزي التابعة لمركز دشنا، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلب تحريات المباحث، وتشكيل لجنة لحصر التلفيات.