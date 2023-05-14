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رئيس مجلس النواب السابق وعدد من الوزراء يشاركون في عزاء محمود بكري

كتب:

محمد يوسف
10:22 م | الأحد 14 مايو 2023
عزاء محمود بكري

عزاء محمود بكري

توافد عدد كبير من النواب الحاليين والسابقين والوزراء، مساء اليوم الأحد، إلى عزاء الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري بمسجد عمر مكرم.

وشارك في العزاء، اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووزراء الزراعة والتموين والتضامن، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، والأمين العام لمجلس الشيوخ، والشيخ خالد الجندي وشارك في العزاء وفد من سفارة المملكة العربية السعودية وعدد من السفراء العرب.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

كما استمر التوافد على سرادق العزاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات الحزبية وعلى رأسهم عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

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