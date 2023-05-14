رئيس مجلس النواب ينعى شقيق النائب محمد أبو العينين

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في وفاة شقيقه.

جاء في نص برقية التعزية: «بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقكم، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

ومن جانبه، نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدم وكيل أول مجلس النواب بخالص العزاء للنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة، للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في وفاة شقيقه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.