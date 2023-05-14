مساعد محمود رضا: كان يمتلك ذاكرة فوتوغرافية كبيرة

قال الدكتور زكريا عبدالشافي، مساعد الفنان محمود رضا، إن هذه الفترة كانت زاخرة بمجموعة الأفلام الاستعراضية العالمية، ومحمود رضا كان يقول دائما إنه يذهب للسينما وعندما يخرج كان يقلد حرجات الفنانين في السينما.

وأوضح «عبدالشافي» عرض قناة «الوثائقية» فيلما وثائقيا بعنوان «فرقة رضا»، أن محمود رضا يمتلك ذاكرة فوتوغرافية كبيرة.

عائلة تهوى الفن

وأشار إلى أن محمود رضا كان والده يلعب عود رغم أنه أمين عام جامعة القاهرة، لكنه يحب الفن، كما أن شقيقته تحب عزف الكامنجا، كما أن أخيه الأكبر علي رضا يرقص رقص الصالونات ويشارك في فقرات الأفلام ويدخل مسابقات رقص.

ويوثق الفيلم الوثائقي فرقة رضا، قصة إنشاء الفرقة المصرية، ورحلة مؤسسها الراحل الفنان محمود رضا خلال حقبة الستينيات.

كما يتحدث فى الفيلم عدد من الفنانين منهم شيرين رضا التى تتحدث عن رحلة والدها وكواليس حياته.