بيومي فؤاد: طلبت مشاركة شيرين رضا في فيلم «مغامرات كوكو»

أعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته البالغة، بسبب طرح فيلمه الجديد «مغامرات كوكو»، ضمن موسم عيد الفطر الجاري، إذ أن العمل حقق نجاحًا لافتًا في دور العرض بمصر.

بيومي فؤاد يكشف كواليس التعاقد مع شيرين رضا

وقال بيومي فؤاد فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن فيلم مغامرات كوكو يقدم رسالة هو الرفق بالحيوانات، ولهذا السبب أصر على تعاقد الشركة المنتجة مع الفنانة شيرين رضا، لأنها تحب الحيوانات، والفيلم بطولة جماعية.

احتفال أبطال فيلم مغامرات كوكو بطرحه في جميع دور العرض

واحتفل أبطال فيلم مغامرات كوكو، الأربعاء الماضي، بالعرض الخاص داخل إحدى سينمات أكتوبر، بحضور بيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأوس أوس، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبدالعزيز، ونانسي صلاح.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وفكرة الصراع بين الخير والشر بالاستعانة بعالم الحيوانات التي ظهرت خلال المقطع الدعائي باعتبارها حيوانات ناطقة، حيث يناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوانات والاهتمام بها.

أبطال فيلم مغامرات كوكو

فيلم مغامرات كوكو بطولة الفنان بيومي فؤاد، وخالد الصاوي، وشيرين رضا، وأوس أوس، وإيهاب فهمي، ونانسي صلاح، وعمرو عبد العزيز، وطاهر أبو ليلة، وهو من تأليف إيهاب الناصر، وإنتاج عمرو طنطاوي، وإخراج إسماعيل فاروق.