علاء مرسي يصور فيلمي «البريمو» لمحمد هنيدي و«أبو نسب» لمحمد إمام

يعيش الفنان علاء مرسي حالة من الانتعاشة الفنية، إذ يواصل تصوير فيلمي خلال الوقت الحالي، استعدادا لطرحهما خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

انتعاشة فنية لعلاء مرسي

يواصل علاء مرسي تصوير فيلم «أبو نسب» لمحمد إمام، إذ يتبقى له أسبوع على الانتهاء من تصوير العمل كاملا، ويشارك في العمل بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ياسمين صبري، صلاح عبد الله، ومحمد ثروت وبيومي فؤاد، وغيرهم من الأبطال العمل.

بينما بدأ علاء مرسي منذ يومين ماضيين، تصوير فيلم «البريمو» للفنان محمد هنيدي، في منطقة الشيخ زايد، بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم غادة عادل، مصطفى أبو سريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من إخراج سعيد حامد.

مشاركة علاء مرسي في السباق الرمضاني

وكان علاء مرسي شارك كضيف شرف، بالسباق الرمضاني من خلال مسلسل «الكبير أوي» الجزء السابع، والتي كانت تدور أحداثه حول بعد مرور عام على زواج الكبير من مربوحة، تحدث الكثير من الخلافات بينهما تحثهما على الذهاب إلى أخصائية نفسية بينما يحاول جوني عمل مشروع جديد في المزريطة.