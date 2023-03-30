إشادات بأداء علاء مرسي في مسلسل الكبير أوي 7: كتلة من الإبداع والفن

نال الفنان علاء مرسي، إشادات واسعة من الجمهور، بعد ظهوره كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الذي جسد خلاله دور عم فخري.

دور علاء مرسي في الكبير أوي 7

يجسد الفنان علاء مرسي في مسلسل الكبير أوي 7، دور عم فخري، رجل مريض نفسي يخطف مربوحة، معتقدا أنها ابنته رباب، وتكتشف أنه يعاني من مرض نفسي، حيث اختطفت العديد من الفتيات وحنطهن في إحدى غرف منزله.

إشادات الجمهور بعلاء مرسي

جاءت إشادات الجمهور بأداء الفنان علاء مرسي كالتالي: «نجم في جيله، ممثل تقيل أوي، لما يظهر لازم تنتبه للمشهد هو بيقول أيه» وعلق آخر: «الفنان القدير والعظيم علاء مرسي كتلة من الإبداع والفن، حاجة كدا من النوادر الإبداعية، نتمنى أن نراه في عمل إبداعي كبير، يكون بحجم قيمته وإبداعه، علاء مرسي من كنوز مصر الإبداعية».

وقال تعليق آخر: «حقيقي إضافة للمسلسل جدا، ودور مختلف، لكن حضرتك مبدع كالعادة»، وقال آخر: «أداؤك من جماله علا أداء مربوحة لحتة تانية غير اللي هي كانت محصورة فيها».

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع حول الملل الزوجي والفتور الذي أصيب به الكبير ومربوحة، بعد فترة زواج قصيرة.