مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 7.. علاء مرسي مريض نفسي

حل الفنان علاء مرسي ضيفا على الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 7 وجسد دور عم فخري، الذي أدى دور مريض نفسي اختطف مربوحة معتقدا أنها ابنته رباب، ولاقى إشادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد الأداء المبهر الذي ظهر عليه أثناء الحلقة.

علاء مرسي ضيف مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 7

جسد الفنان علاء مرسي خلال الأحداث، دور عم فخري المصاب بمرض نفسي، واختطف مربوحة من المول، بعد إقناعها بأنه تاجر أطقم ملابس من التي تحب شرائها مربوحة، وبالفعل تستجيب وتمشي معه، لتكتشف أنه مريض نفسي، يعيش في منزل غريب، به عدد من الفتيات الاتي اختطفهن وحنطهن في إحدى الغرف بالفيلا التي يسكن بها.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7، يعرض يوميا على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة، بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبدالرحمن ظاظا، المسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي.