هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر تضرب اليابان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليابان على عمق 123 كيلومتر.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل هزة أرضية ضربت اليابان، وقال إن الهزة ضربت شمال غرب جزر ريوكيو التي تمتد جنوب غرب كيوشو إلى تايوان

وأشار مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت على مسافة 136 كيلومتر بين الغرب والشمال الغربي من جزيرة أوكيناوا في اليابان.