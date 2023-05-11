زلزال اليابان يدمر 790 مبنى ومنزلا وتحذيرات من هزات ارتدادية

تسبب الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة إيشيكاوا اليابانية، الأسبوع الماضي، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر في خسائر مادية تمثلت في تدمير كامل أو جزئي لنحو 540 مبنى على الساحل، و250 منزلا، وفق ما أعلنت هيئة الإذاعة اليابانية «NHK»، اليوم.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، ذكرت الهيئة أن وزير إغاثة الكوارث اليابانية زار مدينة «سوزو»، المتضررة جراء الزلزال -معظم سكانها من كبار السن- لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن هذه المنطقة تشهد منذ عامين نشاطا زلزاليا.

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط اليابان

يشار إلى أن زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط مدينة «إيشيكاوا» اليابانية، الجمعة الماضي، ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات بمقياس شندو (شدة) وهو المقياس المستخدم في اليابان على عمق 10 كيلومترات في الساعة 2:42 بعد الظهر، وكان مركزه في الجزء الأوسط لجزيرة «هونشو» اليابانية الواقعة على ساحل بحر اليابان، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان.

وقوع أكثر من 50 هزة ارتدادية

وحذر علماء الزلازل من وقوع هزات ارتدادية قوية، إذ وقعت أكثر من 50 هزة ارتدادية منذ حدوث زلزال إيشيكاوا المدمر، كان أخرها الزلزال الذي وقع، أمس، في مياه البحر القريب من مدينة إيشيكاوا وبلغت قوته 4 درجات، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات في البحر.