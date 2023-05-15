أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. «عيار 21» بـ2300 جنيه

حالة من الترقب تشهدها الأسواق المصرية من جانب المتابعين لسوق الذهب، وأسعار الذهب اليوم، في ظل الانخفاضات المتوالية التي شهدتها أسعار الذهب في الأيام الأخيرة، بعد قرار رئيس الوزارء إلغاء الجمارك على الذهب القادم من الخارج، مما ساهم كبير في انخفاض الأسعار المحلية، بحيث أصبح هناك تقارب في أسعار الذهب في مصر وعدد من البلدان العربية، بحسب نادي نجيب، رئيس شعبة الذهب السابق، خلال تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الذهب اليوم

ومن خلال هذا التقرير، نستعرض أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 15مايو 2023، للراغبين في شراء الذهب من أجل الاستثمار أو المقبلين على الزواج والخطوبة، وجاءت الأسعار وفقا لما كشفت عنه شعبة الذهب والمجوهرات في الأسواق المصرية، وهي أسعار لا تتضمن قيمة الدمغة والضريبة أو المصنعية:

- عيار 24 بلغ سعره نحو 2629 جنيها للبيع، مقابل 2674 جنيها للشراء.

- عيار 22 سجل 2410 جنيهات للبيع، مقابل 2451 جنيها للشراء.

- سجل عيار 21 نحو 2300 جنيه للبيع، مقابل 2340 جنيها للشراء.

- عيار 18 سجل 1917 جنيها للبيع، مقابل 2006 جنيهات للشراء.

- عيار 14 سجل 1533 جنيها للبيع، مقابل 1560 جنيها للشراء.

- عيار 12 سجل 1314 جنيها للبيع، مقابل 1337 جنيهًا للشراء.