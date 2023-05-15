3 بشائر سارة تنتظر المصريين خلال ساعات.. استمرار انخفاض أسعار الذهب والدواجن

رصدت جريدة «الوطن» أهم 3 أخبار سارة أسعدت المصريين على مدار الساعات الماضية، بعد أن شهد أمس، انخفاض أسعار عدد من السلع الاستراتيجية المهمة وهي: الذهب والدواجن وزيت الطعام، ومن المتوقع استمرار الانخفاض بالساعات المقبلة.

انخفاض اسعار الذهب

وعن سبب انخفاض سعر الذهب بحسب ما أكد الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي لـ"الوطن"، أن هناك سببين رئيسية وراء استمرار انخفاض سعر الذهب، وهما قرار رئيس الوزراء 1801 لعام 2023 بإعفاء الذهب من الرسوم الجمركية الواردة من المصريين بالخارج بأي كمية بدون رسوم جمركية وتحديد وزير التموين القيمة المضافة بحد أقصى 40 جنيها للجرام.

وأوضح أن السبب الثاني هو إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب جرى إطلاقه أمس في البورصة المصرية، لتبدأ حركة التداول على الذهب شراء وبيع بالأسعار العالمية، وهو ما نتج عنه زيادة المعروض وقلة الطلب وانخفاض سعر الذهب لمستويات كبيرة وصلت لـ 300 جنيه بيوم واحد ليصل سعره من 2800 جنيه الى 2500 جنيه للجرام.

انخفاض أسعار زيت الطعام والدواجن

غير أن الذهب لم يكن السلعة الوحيدة التي شهد انخفاضا كبيرا بسعرها فزيت الطعام والدواجن انخفض سعرهما بصورة كبيرة؛ نتيجة انخفاض أسعار العديد من السلع الاستراتيجية عالميًا منذ ما يقرب من 45 يوما، منذ أبريل الماضي وهو ما انعكس على الأسعار المحلية نتيجة استيراد هذه السلع من الخارج، خاصة وأن الاستيراد يتم الآن بالسعر الرسمي للدولار بالبنك المركزي 31 جنيها للدولار، وعدم التعامل بالدولار بسعر السوق السوداء لهذه السلع، إضافة إلى انخفاض أسعار الأعلاف عالميًا، ولازال الانخفاض مستمرا بالساعات المقبلة بحسب ما ذكره الخبير الاقتصادي.