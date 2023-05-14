مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 بعد استقرار السوق.. اعرف التفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 وعيار 18 بعد استقرار السوق، من أكثر الأمور التي يترقبها المواطنين، خاصة بعد الانخفاض المرتقب في سعر الذهب في السوق المصري، بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.

سعر الجنيه الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، عن توقعاته لسعر الجنيه الذهب وسعر جرام الذهب عيار 21 وعيار 18، في تصريحات لـ«الوطن» كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 21 لن يقل عن 2200 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 18 لن يقل عن 2000 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب لن يقل عن 18500 جنيها.

سعر الذهب في السعودية والإمارات

أكد الدكتور ناجي فرج، أن الأسعار التي سيصل إليها الذهب في السوق المحلي في مصر، ستكون متوازنه مع أسعار الذهب في السعودية والإمارات، خاصة بعد قرار الإعفاء الجمركي عن واردات الذهب دون تحديد كمية، قائلا: «سيتم حدوث توزان بين سعر الذهب في مصر والسوق العربي والعالمي».

سعر جرام الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب انخفاضا متتاليا منذ تطبيق قرار مجلس الوزارة، إن خسر جرام الذهب نحو 500 جنيها، ليصل سعر الذهب اليوم كالتالي:

عيار 21: 2400 جنيه.

عيار 24: 2734 جنيه.

عيار 18: 2057 جنيه.

عيار 14: 1600 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 19200 جنيه.