سعر الریال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية الیوم

شهد سعر الریال السعودي، استقرارًا في البنوك المصرية، بداية تعاملات اليوم، وتراوح سعر الشراء بين 7.95 و8.24 جنيه، ليكون الأقل في المصرف المتحد والأعلى في أبو ظبي الإسلامي، وبالنسبة لسعر البيع تراوح بين 8.23 و8.26 جنيه، ليكون الأقل في بنك التنمية الصناعية وبنك مصر والبنك الأهلي المصري.

وسجل بنك قناة السويس الأعلى في بيع الریال السعودي الیوم، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني، والبنك المصري لتنمية الصادرات وميد بنك، بنك أبو ظبي التجاري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء 8.22 جنيه والبيع 8.25 جنيه، وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري، 8.20 جنيه للشراء والبيع 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.20 جنيه للشراء والبيع 8.23 جنيه، وفي بنك البركة سجل 8.04 جنيه للشراء، والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

فيما جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، بـ8.21 جنيه للشراء والبيع بـ8.25 جنيه، أما البنك التجاري الدولي CIB فعرض الريال السعودي بسعر 8.19 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.