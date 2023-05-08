سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8-5-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين، في البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري، عند 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه سعر للبيع، وفق متوسط السعر في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم، أكبر بنوك القطاع المصرفي، 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع، مسجلاً بذلك أقل سعر للريال السعودي في القطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي في الإسكندرية

وفي بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الريال السعودي عند مستوى الشراء 8.21 جنيه للريال الواحد، و8.25 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق مقابل الجنيه اليوم 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، أما المصرف المتحد، فسجل سعر الريال السعودي اليوم للشراء 7.95 جنيه، مقابل 8.25 جنيه للبيع الأعلى سعرا.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 8.02 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، بينما جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري عند 8.02 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي، أحد أكبر بنوك المصرفية الإسلامية، بلغ سعر الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.