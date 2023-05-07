سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك اليوم

استقر سعر الريال السعودي، في بداية التعاملات اليومية الصباحية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي، مقابل الجنيه عند 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، وفق متوسط السعر في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أكبر بنوك القطاع المصرفي، اليوم الأحد 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع، محتفظا بذلك بلقب أرخص سعر للريال السعودي في القطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي عند مستوى الشراء 8.20 جنيه للريال الواحد، والثاني 8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

وسجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق مقابل الجنيه اليوم 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وفي بنك سايب، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أما المصرف المتحد، فسجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد للشراء 7.95 جنيه، مقابل 8.25 جنيه للبيع الأعلى سعرا.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 8.01 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي

بينما جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري عند 8.02 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

في بنك فيصل الإسلامي، أحد أكبر بنوك المصرفية الإسلامية، بلغ سعر الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.