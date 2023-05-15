مشروع تخرج طلاب «إعلام القاهرة» يناقش الصناعات القومية الداعمة للاقتصاد

قال أحمد سعيد، الطالب بكلية إعلام جامعة القاهرة، وأحد المشاركين بمشروع التخرج الذي يناقش النهوض بالصناعة المصرية، إنّ مشروعات التخرج بقسم علاقات عامة وإعلان في الكلية، تركز أغلبها على القضايا التي تخص الجمهورية الجديدة، ومصطلح «الجمهورية الجديدة» التي تقوم على فكر الشباب، وفي الاختيارات التي تخص فكرة المشروع، تم اختيار مجال النهضة الصناعية والطريق نحو الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، كما تم اختيار عنوان للحملة باسم «إعادة اكتشاف»، باللغة الأفريقية، كدلالة على مكانة مصر في القارة السمراء.

الصناعات التي يتناولها المشروع هي صناعات وطنية

وأضاف الطالب بكلية إعلام جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين والإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن الصناعات التي يتناولها مشروع التخرج هي صناعات وطنية تدعم الاقتصاد ولكنها غير معروفة لدى الجمهور، وهي 4 صناعات على راسها صناعة الياسمين بمحافظة الغربية بقرية «شبرا بلولة»، والتي تصدر الياسمين للعالم، فتم عقد لقاءات مع الفلاحين والتصوير بالقرية، بجانب حرفة «التلي»، بقرية شندويل في سوهاج، وهي حرفة عريقة وصلت لأجواء عالمية وبدأت بعض الدول تنسب هذه الحرفة لها على الرغم من أصولها المصرية ونشأتها المصرية وفقا للمصادر التاريخية.

التركيز على الصناعات القومية التي تدعم الدولة

وتابع الطالب بكلية إعلام جامعة القاهرة أن الصناعة الثالثة هي صناعة البامبو، والمشروع الأخير تناول مدينة كنوز مصر للرخام والجرانيت التابعة للقوات المسلحة خصوصا وأنها مدينة عالمية على أرض مصرية لتصنيع الرخام والجرانيت، وتم التركيز على الصناعات القومية التي تدعم الدولة، موضحا أن المشروع حاز رعاية شرفية من وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.