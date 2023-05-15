«القاهرة الإخبارية»: النتائج الأولية لانتخابات تركيا تتجه للإعادة بين أردوغان وأوغلو

قال رئيس لجنة انتخابات الرئاسة التركية، إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حصل على 49.4% من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بينما حصل كليجدار أوغلو منافسه على 44.9% من الأصوات، بعد فتح 99.4% من الصناديق الخاصة بعملية الاقتراع.

وأشار رئيس لجنة انتخابات الرئاسة التركية، إلى أنّ 27 صندوقا من داخل تركيا و1529 من الخارج لم تفتح بعد، وتشير النتائج الأولية لإجراء جولة ثانية بين أردوغان وأوغلو، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وصرح أردوغان، بأنّ التحالف الحاكم حقق الغالبية في الانتخابات البرلمانية، وعلى الشعب أن يتحلى باليقظة لحين انتهاء عد الأصوات.

أما كليجدار أوغلو، منافس أردوغان، فقال إنّه سيقبل بقرار الشعب إذا تقرر إجراء جولة إعادة، مؤكدا ثقته في الفوز بالرئاسة بجولة الإعادة.