أردوغان يحصل على 50.76% بعد فرز 73% من الأصوات في الانتخابات التركية

حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نسبة تصويت بلغت 50.76% بعد فرز 73% من الأصوات في الانتخابات الرئاسة التركية التي جرت اليوم الأحد.

نسبة أصوات أردوغان

وجاء على موقع «تي آر تي» التركي في نسخته الإنجليزية أن أردوغان حصل على حتى الآن 50.76% من الأصوات، تلاه كمال كليتشدار أوغلو من حزب الشعب الجمهوري المعارض ومرشح تحالف المعارضة بحصوله على 43.43% من الأصوات.

من جاء في المركز الثالث؟

وحل في المركز الثالث سنان أوجان لتحالف «أوتا» أو الأجداد بحصوله على نسبة 5.31%، وفي المركز الرابع محرم إينجه رئيس حزب البلد بنسبة 0.5%.