«DMC» تبرز ملف «الوطن» عن «شرايين التنمية الخضراء تعيد رسم خريطة مصر»

عرضت قناة «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالمشروعات التنموية الخضراء في مصر، بعنوان «شرايين التنمية الخضراء تعيد رسم خريطة مصر».

مدينة شرق العوينات

وقال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ مدينة شرق العوينات تقع على بعد 300 كيلومتر جنوب محافظة الوادي الجديد وغرب أسوان بحوالي 400 كيلومتر، وتعد مدينة هامة للغاية كون طبيعتها رملية ومن أروع الأماكن الصالحة للزراعة، مستشهدا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول نجاح الدولة المصرية في استصلاح حوالي مليون فدان بمنطقتي شرق العوينات وتوشكى، وهذا ما وفر فرص عمل كثيرة للشباب.

زيادة الكثافة السكانية في شرق العوينات

وأضاف «عبدالراضي»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا لفكرة زيادة الكثافة السكانية في منطقة شرق العوينات وخلق مجتمعات جديدة، مشيرا إلى أنّ هذه الأفدنة من الأراضي توفر فرص عمل كثيرة من الشباب خاصة شباب الصعيد، إذ هذا المكان قريب من أسيوط وقنا وأسوان.