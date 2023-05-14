نقيب الفلاحين: زيارة السيسي لشرق العوينات تؤكد إصراره على التنمية الزراعية

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرق العوينات تبعث بعدة رسائل للداخل والخارج، حيث تؤكد هذه الزيارة على إصرار الرئيس على المضي نحو التنمية الزراعية رغم كل التحديات.

شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي

وأكد نقيب الفلاحين أن مشروع شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي متكامل عملاق بجنوب غرب مصر بعد توشكى يساهم في تقوية الامن الغذائي المصري.

وأضاف أبوصدام، في بيان له، أن افتتاح الرئيس لموسم حصاد القمح من شرق العوينات يلقي بالضوء على هذه الأراضي البكر، ما يزيد من فرص جذب الاستثمار الزراعي، ويساهم في الحد من نسبة البطالة بما توفرها المشاريع الجديدة من فرص للعمل وتساعد الكميات المنتجة من الأقماح في الأراضي الزراعية الجديدة بتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح والمنتجات الزراعية الأخرى.

اهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصنع إنتاج البطاطس إشارة واضحة لاهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي، لإضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، بما يزيد من دخل المزارعين ويحفزهم على زيادة مساحات زراعة المحاصيل الأساسية.

وأضاف أبو صدام أن معظم الأراضي المستصلحة حديثا تعتمد على المياه الجوفية بما يعظم استفادتنا من المخزون الجوفي، بالإضافة إلى أن كل هذه المشاريع تمثل نماذج حية للزراعة بالطرق الحديثة واستخدام الطاقة النظيفة والاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه وبإنشاء المدن والمصانع فيها، تصبح هذه المشاريع مدنا زراعية متكاملة تجذب سكان المدن المكتظة، وتساهم في النهضة الزراعية المنشودة لمصر الجديدة.