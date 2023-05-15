سامي عبدالراضي: كل الأصوات في الحوار الوطني مسموعة.. وإصابة الونش خسارة

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ جميع الأصوات مسموعة في جلسات الحوار الوطني الذي بدأ أمس، بعد تشكيك كثيرون في مسألة عدم انطلاقه وعمله من الأساس، مشيرًا إلى أنّ البداية كانت بالملف السياسي لهذا الحوار، ذاكرًا تصريح الدكتور ضياء رشوان المنسق العام الخاص بـ«لا يوجد خطوط حمراء في الحوار الوطني طالما يتوافق مع الدستور.. أهلا بكل الأفكار والمقترحات».

وأضاف «عبدالراضي»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنّ الحديث أمس في الحوار الوطني دار عن كيفية إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنّ المجال كان مفتوحا لجميع الاقتراحات، وجرى الاتفاق على طريقة واحدة أو اثنتين حتى يطرح الأمر على رئيس الجمهورية للبت فيه، مشيرًا إلى أنّ الحديث دار حول القائمة المطلقة والنسبية، فـ«المطلقة» تحقق فكرة منع التمييز والحرص على وجود المرأة والشباب، كون السيدات ليس لديهن القدرة على المنافسة.

إزالة المباني المخالفة

وبالنسبة لملف إزالة المباني المخالفة، أوضح أنّ هناك العديد من الإزالات للمباني المخالفة سواء المبينة على الأراضي الزراعية أو الأراضي المملوكة للدولة بكثير من المحافظات على رأسهم البحيرة، ومن ثم المنيا والشرقية بأرقام متفاوتة، مشيرًا إلى أنّ الإزالة تتم بالتنسيق بين المحافظات والأجهزة التنفيذية: «طالما أنت متعدي على الدولة.. فأنت وحدك تدفع الثمن، ويجب توعية المواطنين والردع».

التنمية الزراعية بشرق العوينات

أما عن التنمية الزراعية بشرق العوينات، أشار «عبدالراضي»، إلى أنّ مدينة شرق العوينات تقع على بعد 300 كيلومتر جنوب محافظة الوادي الجديد وغرب أسوان بنحو 400 كيلومتر، وهي مدينة مهمة للغاية كونها رملية طبيعية ومن أروع الأماكن الصالحة للزراعة، ذاكرًا تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بنجاح الدولة المصرية في استصلاح نحو مليون فدان في منطقتي شرق العوينات وتوشكى، ما وفر فرص عمل كثيرة للشباب.

وذكر أنّ الرئيس عبدالفتاح دعا لفكرة زيادة الكثافة السكانية في منطقة شرق العوينات وخلق مجتمعات جديدة، فضلا عن دعوة المستثمرين للعمل في تلك المناطق، مشيرا إلى أنّ هذه الأفدنة من الأراضي توفر فرص عمل كثيرة من الشباب خاصة في الصعيد، فهذا المكان قريب من أسيوط وقنا وأسوان وسوهاج.

الملف الرياضي في مصر

وبالنسبة للملف الرياضي، أكد مدير تحرير جريدة الوطن، أنّ الأهلي وضع قدميه على طريق النهائي «المنطق يقول خلاص»، مشيرًا إلى أنّ الفوز بنتيجة ثلاثية نظيفة تكون تاريخية عندما تكون خارج الأرض، وهذه من أعلى النتائج التي حققها الأهلي خارج أرضه، موضحًا أنّ الأندية التونسية تكون دائمًا منافس قوي.

وأكمل عبدالراضي، أنّ محمود الونش من المدافعين الأقوياء أصحاب التأثير الكبير في الزمالك ومنتخب مصر، وإصابته خسارة للمنتخب والكرة المصرية، خاصة أنّها تعد الثانية له هذا الموسم، مشيرًا إلى أنّ التشخيص المبدئي يفيد بوجود قطع في الرباط الصليبي.