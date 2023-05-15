عضو «أمناء الحوار الوطني»: عدم وجود قانون موحد.. أهم مشكلة تواجه «التعاونيات»

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنّ مصر تضم 18 ألف جمعية تعاونية، كما أن عددا من الجمعيات ينتمي إلى الاتحاد النوعي، وهناك اتحاد تعاوني يعمل في مجال الثروة السمكية، واتحاد نوعي آخر يعمل في مجال الإنتاج وغيرها من الجمعيات النوعية.

الاتحادات تخدم 25 مليون مواطن

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة «الأولى والفضائية المصرية»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن هذه الاتحادات تخدم 25 مليون مواطن، أي أن ربع سكان مصر يستفيدون ويتعاملون مع الاتحادات التعاونية الخمسة، كما أن الجمعيات الزراعية هي المنوط بتقديم كل الخدمات للفلاحين على مستوى مصر.

الاتحاد الذي يعمل في مجال الإسكان يبني مساكن للأسر المتوسطة

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «تقدم لهم الدعم الفني والتقني والمؤسسي وتمنحهم الأسمدة والمبيدات والتقاوي، كما أن الاتحاد الذي يعمل في مجال الإسكان يبني مساكن للأسر المتوسطة والأكثر احتياجا بتكلفة معقولة تتناسب مع إمكانياتهم ودخولهم وبنظام تقسيطي محترم».

أهم مشكلة تقابل التعاونيات هو عدم وجود قانون موحد

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن أهم مشكلة تواجه التعاونيات هو عدم وجود قانون موحد، حيث يسبب هذا الأمر إشكالية كبيرة جدا، لذا، فإنه من المأمول أن يتوصل الحوار الوطني إلى قانون موحد للتعاونيات يحدد الحقوق والتخصصات والواجبات.