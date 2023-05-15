جامعة 6 أكتوبر تختتم فعاليات المهرجان الثقافي الدولي بحضور ممثلي 25 دولة

اختتمت جامعة 6 أكتوبر فعاليات المهرجان الثقافي الدولي الثالث عشر، بحضور ممثلي 25 دولة، تحت رعاية الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، والدكتور جمال سامي رئيس الجامعة، والدكتورة إيمان العزيزي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنظيم من قطاع العلاقات الدولية وبحضور الطلاب الوافدين وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

زكي بدر: تبادل الخبرات والرؤى المختلفة بين الشعوب

وقال الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس الأمناء، في بيان، إن ما نظمته الجامعة من فعاليات بحضور ممثلي دول مختلفة عربية وغيرها، يحقق نوعاً كبيراً من التناغم والتلاحم وتبادل الثقافات والرؤى بين الشعوب ويتماشى مع رؤية وإستراتيجية الدولة المصرية وأهداف الجمهورية الجديدة، منوهاً إلى أن إدارة الجامعة قامت بدمج الطلاب الوافدين في الفاعليات المختلفة التي تنظمها الجامعة وذلك في إطار تحقيق التبادل العلمي بين الثقافات المختلفة.

د. جمال سامي: مهتمون بالنشاطات الثقافية الدولية

وأوضح أن الجامعة أصبحت ملتقى للمئات من الطلاب الوافدين، وهو ما ساعد على الاندماج بين الطلاب في الدراسة والأنشطة.

ومن جهته، رحب الدكتور جمال سامي، رئيس الجامعة، بالحضور، حيث شارك في المهرجان الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عنان الجلالي رئيس مجلس المستشارين بالاتحاد الدولي للجامعات، والدكتور صالح هاشم، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالنشاطات الثقافية الدولية وإتاحة فرصة احتكاك الثقافات وتبادل المعرفة واللغات والعادات والتقاليد بين الطلاب المصريين وزملائهم من الجنسيات الأخرى.

واستعرض رئيس الجامعة عدد كليات الجامعة البالغ 14 كلية، معلنًا أن أعداد الطلاب بالجامعة تجاوز 25 ألف طالب وطالبة، بينهم أكثر من 500 طالب وطالبة من الوافدين.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أهمية الأنشطة الطلابية، سواء للطلاب المصريين أو الوافدين، معربًا عن سعادته لما شهده من ترتيبات في الملتقى الدولي الثقافي لجامعة 6 أكتوبر.

وشهدت فاعليات المهرجان، تفقد الحضور للأجنحة الخاصة بالطلاب ومعرفة أبرز سمات وصفات كل دولة وما يتعلق بها من ممارسات في الحياة اليومية، وأثنوا على ما بذله الطلاب الوافدين من جهد في تنظيم تلك الأجنحة.