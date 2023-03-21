«القومي لحقوق الإنسان» يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة 6 أكتوبر لتوعية الطلاب

وقَع المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، بروتوكول تعاون مع جامعة السادس من أكتوبر، برئاسة الدكتور جمال سامي، رئيس الجامعة، في إطار حرص المجلس على توعية الشباب الجامعي بحقوق الإنسان، من أجل إعداد كوادر مؤهلة ومؤمنة بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان.

إطلاق الاستراتيجية جاء نابعا من قناعات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأعربت خطاب عن فخرها بالتعاون مع الجامعات، خاصة الجامعات المصرية، في مجال التثقيف، في ظل أهمية دور الشباب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، إن إطلاق الاستراتيجية جاء نابعا من قناعات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي منح أعلى درجة من الاهتمام والأولوية لحقوق الإنسان، مؤكدة مدى أهمية إدراك الشباب لحقوق الإنسان، لِما لهم من دور محوري في نشر ثقافة حقوق الإنسان؛ لأنهم يمثلون القيمة الأكثر حيوية وشجاعة في المجتمع.

كما أعرب الدكتور جمال سامي، عن أهمية تبادل الرؤى حول القضايا الاجتماعية المؤثرة في المجتمع، والبحث عن أنسب الحلول لها، من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع بشكل عام، بين الطلاب بشكل خاص، واحترام الاختلاف والتعددية ومبادئ المواطنة، وفق الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.

لقاء «حقوق الإنسان» مع جامعة 6 أكتوبر

وركز اللقاء على تنمية ونشر الوعي لدى الطلاب والمجتمع، بأهمية حقوق الإنسان في المجالات كافة، وتثبت فكرة المواطنة لدى الشباب التي تغرس الشعور بالانتماء إلى الوطن والمجتمع، بما يحمله من هوية تعكس ثقافته وتاريخه وهمومه.

كما أكد الأطراف أهمية دور ومسيرة حقوق الإنسان، وبناء القدرات المستمر في توفير الرعاية المتكاملة والتنمية والحماية الاجتماعية للمواطنين المستحقين دون تمييز.

ويستهدف التعاون بين المجلس القومي والجامعة، الإسهام في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها التوعية لدى الشباب الجامعي بحقوق الإنسان، وتبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بجامعة السادس من أكتوبر، في تنفيذ الأنشطة ذات الصلة والمدرجة لدى الطرفين، وتبني وتنفيذ برامج زيارات ميدانية دراسية لطلاب الجامعة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

جاء توقيع البروتوكول بحضور السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة، وعدد من أساتذة وعمداء الجامعة وطلاب الجامعة .

وعقد قيادات المجلس والجامعة، لقاء مفتوح؛ إذ ناقش الطلاب مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من قضايا حقوق الإنسان ومدى أهمية كل مادة، وقد أشادت السفيرة خطاب بوعي طلاب جامعة 6 أكتوبر؛ إذ وصفتهم بسفراء لحقوق الإنسان واعدة الطلاب بلقاءات أخرى في هذا الإطار.