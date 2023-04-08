طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية يصنعون أول ماكينة غزل ونسيج متنقلة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور الجامعات في تحويل المخرجات العلمية والبحثية إلى منتجات يمكن الاستفادة منها في الأسواق المحلية، والارتقاء بالصناعة الوطنية وتوطينها لتحسين المستوى الاقتصادي وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وفي هذا الإطار، أعلنت جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، برئاسة الدكتورة هبة فاروق سالم، تصنيع أول ماكينة غزل ونسيج مُتنقلة بأيدي طلاب برنامج تشغيل وصيانة مُعدات الغزل والنسيج، تحت إشراف الدكتور محمد درغام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور حافظ سعيد منسق البرنامج.

الربط بين المحتويين النظري والتطبيقي

وقدم الطلاب شرحًا وافيًا حول فكرة الماكينة وطريقة تجميعها، وأشاروا إلى الاستفادة من التدريبات العملية التي تربط بين المحتوى النظري والتطبيقي والتي ساهمت في نجاحهم في تصنيع الماكينة.

النهضة الصناعية الوطنية

وأكدت الدكتورة هبة فاروق، حرص الدولة على دعم طلاب الجامعات التكنولوجية، مشيرة إلى أهمية برنامج تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج الذي سيكون له تأثير كبير على النهضة الصناعية الوطنية، مُثنية على جهود الطلاب في تصنيع الماكينة وأشارت إلى أهمية استمرار جهودهم لتصنيع المزيد من الماكينات للمُساهمة في الارتقاء بالصناعة المصرية.