علاء عابد: القائمة المطلقة في النظام الانتخابي هي الأنسب لمصر

قال النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القائمة المطلقة في النظام الانتخابي هي الأنسب لمصر، وأضاف النائب علاء عابد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار»، على قناة «النهار»، مساء أمس، أن رأيه لا يعني أن القائمة النسبية غير مناسبة، لكن هناك خبرات برلمانية تجعل هذا النظام غير مُفضَّل، مستشهدا بصدام سابق مع المحكمة الدستورية في 2012 بسبب القائمة النسبية.

أضرار القائمة النسبية

كما أشار النائب علاء عابد، إلى أنه سبق وتم حل البرلمان في الثمانينات بسبب القائمة النسبية أيضا، وبالتالي يمكن القول إن نظام القائمة المُطلقة يعتبر الأنسب لمصر.

ولفت النائب علاء عابد إلى أن هناك موادا واضحة في الدستور تحدد بعض الضوابط من بينها تخصيص نسب معينة لبعض الفئات لا يمكن المساس بها، ضاربا المثل بحصول المرأة على نسبة تمثيل تبلغ 25%.

الحوار الوطني عرس ديمقراطي

ووصف النائب علاء عابد، الحوار الوطني بأنه عرس ديمقراطي، وأن اتفاق مختلف القوى السياسية يعني إتمام 50% من الخارطة السياسية للحوار.

وانطلقت اليوم جلسات الحوار الوطني، بجلسة عقدتها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية «قانون مجلس النواب».