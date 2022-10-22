ناجي الشهابي: «الوطن» قدمت مبادرة «حياة كريمة» في محتوى إعلامي مميز

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بالملف الذي دشنته جريدة «الوطن» في عدد اليوم، وتضمن روايات وصور لواقع حقيقي قدمته مبادرة «حياة كريمة» للمجتمع المصري، مؤكدًا أن الجريدة حملت على عاتقها نقل رسالة المبادرة للجمهور منذ إطلاقها.

«حياة كريمة» غيّرت القرى

وقال رئيس حزب الجيل لـ«الوطن»، إن الملف الذي نشرته الجريدة اليوم عن «حياة كريمة» تضمن واقعا حقيقيا لحياة المواطنين البسطاء قبل مجيء المبادرة لعقر دارهم، مثمنا ما قامت به المبادرة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين البسطاء في القرى، والذين كانوا يعانون من انخفاض مستوى المعيشي والخدمي منذ سنوات.

«الشهابي»: الوطن تنقل الواقع دون مبالغة

وذكر رئيس حزب الجيل، أن «الوطن» قدمت محتوى متميزا يتضمن رصدا دقيقا لمجهودات الدولة في رفع المستوى المعيشي للمواطن المصري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، مشيرا إلى أن الجريدة وبوابتها الإلكترونية تتميز بوجود فريق صحفي ماهر، لديه القدرة على نقل الصورة الحقيقية للجمهور بشكل واضح وشامل، دون أي مبالغة أو تهويل أو حتى قصور، ما يجعلها جريدة محببة لدى القراء.