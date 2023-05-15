عميد «تربية الإسكندرية»: طلاب الكلية بادروا بمحو أمية 13 ألفا في 8 محافظات

قال الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية جامعة، إن مركز جامعة الإسكندرية لمحو الأمية وتعليم الكبار استطاع منذ إنشائه تعليم أكثر من 13 ألف فرد أمي، حيث ساهم طلابه في فتح 7800 فصل إلى الآن في 8 محافظات «الإسكندرية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، المنيا، البحيرة، أسوان، الدقهلية»، لافتا أن العدد في ازدياد مستمر.

مبادرات طلابية لمحو أمية

وأضاف عميد كلية التربية في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش تكريم الطلاب المشاركين في محو الأمية، أن الطلاب افتتحوا الفصول في المحافظات الأخرى مبادرات فردية، حيث أن أصول عائلتهم من تلك المحافظات.

وأكد أنه يسمح لهم بذلك تسهيلا عليهم وتحقيقا للهدف المنشود، بأن يتم محو أمية المواطنين، معبرا عن سعادته بأن تكون جامعة الإسكندرية ساهمت في محو الأمية في أغلب المحافظات.

وأوضح أن محو الأمية أصبح من متطلبات التخرج لكل طالب بالفرقة الرابعة بكليات القطاع التربوي بجامعة الإسكندرية «كلية التربية - كلية التربية للطفولة المبكرة - كلية التربية النوعية - كلية التربية الرياضية للبنين - كلية التربية الرياضية للبنات»، حيث أصبح كل طالب ملتزم بأن يقوم بمحو أمية 6 أفراد شرطا لتخرجه.

تكريم طلبة كلية التربية جامعة الإسكندرية

وكان مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور وائل نبيل عبد السلام، نائب رئيس الجامعة الشئون التعليم والطلاب، كرم 19 طالبا من كلية التربية فاقوا العدد المطلوب في محو أمية المواطنين خلال مشروع تخرجهم بعدد تجاوز الضعف.

ومن جانبه أكد «نبيل» أن جامعة الإسكندرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لمواجهة مشكلة الأمية والقضاء عليها، لافتا أن الجامعة تشارك في كافة القوافل الطبية التي تطلقها الدولة للقرى الفقيرة والأكثر احتياجا بفريق من مركز جامعة الإسكندرية لتعليم الكبار إيماناً منها بدور جامعة الإسكندرية في ضرورة المشاركة المجتمعية.

وهنأ الدكتور وائل نبيل، كلية الفنون الجميلة، بمناسبة صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات باعتماد برنامج الطبعة الفنية وبرنامج رسوم النشر والصور الإيضاحية، كما أحيط المجلس علما بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على تحويل مقرر القضايا المجتمعية إلى مقرر إلكتروني على مستوى الجمهورية.

وناقش المجلس الاقتراحات المقدمة من الكليات بشأن تعديل اللوائح المنظمة للساعات المعتمدة للتواكب التطور المستمر في سوق العمل.