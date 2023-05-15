«القومي للمرأة»: القائمة المغلقة تمنح السيدات ضمانة للتواجد في الانتخابات

أيدت الدكتورة رانيا يحيى، رئيس لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، تطبيق القائمة المغلقة في الانتخابات، مؤكدة أنها الضمانة الحقيقية الوحيدة لوجود المرأة وتمثيلها بشكل جيد.

وجاء ذلك تعليقًا على جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني أمس، والتي ناقشت النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.

يحيى: بعض فئات المجتمع ليس لديهم ثقافة منح المرأة فرصة المشاركة السياسية

وقالت يحيى في تصريح لـ«الوطن»، إن بعض فئات المجتمع ليس لديهم ثقافة منح المرأة الفرصة للمشاركة السياسية ويرى البعض دورها مقتصرًا فقط على البيت والأسرة، ونحن بحاجة لتغيير هذه الصورة الذهنية والموروثات المغلوطة عن المرأة.

وأضافت، أن دستور 2014 منح المرأة كوتة بنسبة 25% في مجلس النواب و10% في مجلس الشيوخ، لضمان تواجد المرأة في البرلمان ويكفلها حقها في المشاركة السياسية في ظل ثقافات متباينة داخل المجتمع المصري نتيجة لبعض الأفكار الذكورية التي ترسخت على مدار عقود مضت، وبالتالي الكوتة تضمن للمرأة تمثيلا جيدا في الأحزاب والبرلمان باعتباره الهيئة التشريعية والجهة الرقابية الأعلى في الدولة.

المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا في عهد الرئيس السيسي

وأشارت إلى أن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي منحها العديد من الامتيازات والحقوق.