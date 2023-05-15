للعائدين من روسيا والسودان.. الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة الإسماعيلية

أعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية عن الأوراق المطلوبة من الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للالتحاق بجامعة الإسماعيلية في الموسم الدراسي المقبل، بالتزامن مع قرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال الطلاب العائدين من الخارج وإعلان وزارة التربية والتعليم بدء تسجيل الطلاب لاستكمال دراستهم داخل مصر، في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

الأوراق المطلوبة من الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

صورة من جواز السفر (والأصل عند التقدم للاطلاع عليه).

تقديم ما يفيد أن الطالب مقيد بجامعة أجنبية (روسية، أوكرانية، سودانية) حتى العام الدراسي الحالي 2022-2023.

- شهادة بالمقررات التي درسها الطالب لتحديد المستوى الدراسي (إن وجد).

- 6 صور شخصية.

تقديم 5 صور بطاقة الرقم القومي للطالب.

صورة بطاقة الوالد + بطاقة الوالدة.

استمارة 2 جند + صورة بطاقة 6 جند للذكور.

سداد الرسوم الإدارية للتقدم وقدرها 1000 جنيه

استمارة التسجيل طلب الالتحاق بالجامعة الأهلية

يمكن ملء استمارة التسجيل من خلال الموقع الرسمي لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عبر الرابط التالي

http://ninu.edu.eg/tansik

رئيس الجامعة: مجموعة من أكفأ العاملين لاستقبال الطلاب

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن أبواب جامعة الإسماعيلية الأهلية، مفتوحة للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للتقدم للبرامج الخاصة بالجامعة في العام الدراسي الجديد.

وأضاف «مندور»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل بدأ في مكتب التنسيق يومياً من التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً عدا يومي الجمعة والسبت، مشيراً إلى أنه يتم قبول أوراق الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان والحاصلين على الثانوية العامة للعام الجامعي 2022.

وقال «مندور»، إنه جرى تخصيص مجموعة من أكفأ العاملين بشؤون الطلاب بإشراف خالد سويلم أمين عام الجامعة، والمحاسب شريف فاروق أمين عام الجامعة المساعد، للإشراف على عملية استقبال الطلاب وإنهاء الأوراق الخاصة بهم وفرز الطلبات المقدمة من مختلف الطلاب.